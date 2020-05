Euroopa tervishoiujuht hoiatab koroonaviiruse teise laine eest

Euroopa riigid on hakanud esimesest viirusepuhangust toibudes piiranguid tühistama, kuid Ammoni sõnul ei ole küsimus, kas uus laine tuleb, vaid millal see tuleb ja kui suur see on.

Euroopa riikide immuunsusstatistika ei ole kuigi julgustav, ütles ECDC juht Briti ajalehele Guardian. COVID-19 nakatumise oht on veel 85-90 protsendil inimestest.

«Viirus on meie ümber, ta levib palju rohkem kui jaanuaris või veebruaris,» hoiatas Ammon.

«Ma ei taha maalida mingit maailmalõpupilti, aga minu arvates peame olema realistlikud. Praegu ei ole õige hetk end täiesti lõdvaks lasta.»

Koroonaviirus on nõudnud Euroopas rohkem kui 170 000 inimese elu. Kõige rohkem on surmajuhtumeid Suurbritannias, Itaalias, Hispaanias ja Prantsusmaal.

Viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud liikumispiiranguid on hakatud kaotama, sest arvud näitavad, et epideemia haripunkt on möödas.

Rootsis paiknev ECDC nõustab nakkushaiguste kontrolli asjus 27 Euroopa Liidu riiki ning Islandit, Norrat, Liechtensteini ja Ühendkuningriiki.

Ammon tõdeb, et piirangud on tekitanud pingeid, andnud hoobi majandusele ja inimestele, kes ei ole harjunud, et nende vabadust piiratakse.

Teise laine ohtu suurendab see, et inimesed mõtlevad, et haigus on möödas, ütles ta. Aga see ei ole möödas, kindlasti mitte, ütles ta.

Ammoni sõnul alahindasid valitsused COVID-19 levimise kiirust. Otsustav hetk oli tema arvates märtsi algus, kui eurooplased hakkasid Alpidest suusapuhkuselt koju jõudma.

«Ma olen üsna kindel, et see põhjustas laialdase leviku Euroopas,» ütles tervishoiujuht ja lisas, et viiruse levik oleks ilmselt jäänud aeglasemaks, kui valitsused oleksid taibanud varem liikumispiirangud kehtestada.