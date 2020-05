Brasiilias suri ööpäevaga koroonaviirusesse 1188 inimest

Tegemist on taas suurima ööpäevaste ohvrite arvuga pandeemia algusest.

Brasiilias on haiguse läbi elu jätnud kokku 20 047 ja nakatunud 310 087 inimest.

Viimastel päevadel on Ladina-Ameerikas nakatumiste arv hüppeliselt kasvanud, mõned riigid kehtestasid uuesti liikumispiirangud, mida vahepeal leevendati.

Enim on viirusest räsitud Brasiilia, kus on maailma suuruselt kolmas nakatumiste arv. Ka Peruus, Mehhikos ja Tšiilis on nakatumiste arv pidevalt kasvanud.