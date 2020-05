Jaapan suurendas toetust väikefirmadele 279 miljardi dollari võrra

Jaapani Pank suurendas oma laenuprogrammi 30 triljoni jeeni ehk 279 miljardi dollari võrra, millega on väiksematele ja keskmistele ettevõtetele mõeldud toetuspaketi suurus kokku 75 triljonit jeeni.

Esmaspäeval avalikustatud andmed näitasid, et Jaapan sukeldus esimeses kvartalis oma esimesse majandussurutisse pärast 2015. aastat. Majandusteadlased ennustavad, et maailma suuruselt kolmandale majanduse jaoks hullem on veel ees.