Kas Baierimaa koroonasõdalane võtab üle Merkeli kantsleritooli?

Merkeli Kristlik-Damokraatliku Liidu (CDU) sõsarpartei juht Söder juhib ka liidumaade peaministrite nõukogu ning on tänu sellele rollile figureerinud pandeemia ajal meedias ehk sama palju kui Saksamaa kantsler, olles üks väheseid poliitikuid riigis, kelle täht on kriisis tõeliselt särama löönud.

Kuna pandeemia tõttu katkesida CDU uue juhi ja eeldatava kantslerikandidaadi valimised, on mehel nüüd hea võimalus kasutada ära populaarsust, mille ta on kogunud oma liidumaal terve riigi kõige karmima karantiini kehtestamise ning innuka võitlusega piirangute rutaka leevendamise vastu.

Kippudes Saksamaad juhtima, on Söderil vaja aga teha ajalugu: viimase poole sajandi kestel on vaid kaks Baierimaa poliitikut üritanud saada kantsleriks ning mõlemad on valmistel saanud häbistavalt lüüa, vahendas The Times. 53-aastasel Söderil on käes praegu aga parem võimalus, kui on ühelgi baierlasel olnud alates sellest, kui Ludwig Erhardt oli 1960. aastatel kantsleriametis.