Khamenei: Palestiina vabastamine on islamiusu kohustus

Ajatolla sarjas juudiriike toetavaid lääneriike ja nende väidetavaid hüpiknukke Araabias. Esmakordselt näis ta ka kinnitavat, et Iraan on palestiinlasi relvadega toetanud.

«Osa araabia valitsusi, mis tegutsevad USA hüpiknukkudena, on pakkunud sellele vajalikud eeltingimused nagu majandussidemed ja muu. Need ponnistused on täiesti tulutud ja viljatud,» rääkis ta.

«Ühel päeval me mõistsime, et palestiina võitlejate ainus probleem on relvade puudumine. Me plaanisime selle lahendamist ja selle tulemus on jõudude tasakaalu muutumine Palestiinas: Gaza võib seista vastu sionistliku vaenlase sõjalisele agressioonile ja võita,» lisas ta.