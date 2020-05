Baleriinid Prantsuse viiruskoldes võivad jälle piruette teha

Pandeemia tõttu kehtestatud piirangute järk-järguline lõdvendamine Prantsusmaal andis ooperimaja Opéra national du Rhin balletitantsijatele võimaluse taas harjutama hakata, aga seda kõike rangeid hügieenitingimusi jälgides ja üksteisega distantsi hoides.

Harjutama tulles mõõdetakse tantsijate kehatemperatuuri ja neil tuleb õuejalanõud ukse taha jätta. Samuti on kohustuslik kanda näomaski. Kuna riietusruumid on suletud, tuleb tantsijatel saabuda trenni juba sobivates riietes.

Saali jõudes ootab tantsijaid ees põrandale kleebitud must teip, mis aitab hoida teiste tantsijatega kolme ja poole meetrist vahet.

Mulhouse'i linna ooperimaja balletitantsijad saavad lõpuks stuudios harjutamas käia. FOTO: SEBASTIEN BOZON/AFP/Scanpix

Iga kord, kui tantsija midagi puudutab - olgu siis oma maski, käsipuud või veepudelit - peab ta kiiresti oma käed desinfitseerima.

33-aastane Pierre Doncq ütles, et see on põhjus, miks ta on otsustanud trenni ajal vett mitte juua.

«Minus tekitab stressi teadmine, et pean iga kord käsi desinfitseerima ja oma maski ära võtma. Ma eelistan keskenduda sellele, mida treener räägib,» ütles mees.

Kuna trenn muudab tantsijad kiiresti higiseks, tuleb neil maske pauside ajal vahetada. Samuti kurdab Doncq, et näomask tekitab kohati lämbumistunde ja segab nägemist.

«Ent ausalt, sellega harjub,» ütles ta ja kinnitas, et tunneb rõõmu tööle naasmisest.

Mulhouse'i ooperimaja on üks esimesi Prantsusmaal, mis lubab tantsijatel trenne taasalustada. Seejuures õmbleb ooperimaja ise oma tantsijatele näomaske.

«Maskiga on keeruline tantsida,» ütles trupi kunstiline direktor Bruno Bouche. Tema sõnul on treeningute jätkamise juures just maski kandmine kõige suurem väljakutse.

Šveitsi ja Saksamaa piiri lähedal asuv Mulhouse oli üks esimesi Prantsusmaa viiruskoldeid ja see püsib tänase päevani erilise ohutsoonina. Linnas on muu hulgas püsti pandud sõjaväehaigla, mis peaks pakkuma kergendust ülekoormatud haiglatele.

Enne trenniminekut tuleb tantsijatel lasta enda kehatemperatuuri mõõta. FOTO: SEBASTIEN BOZON/AFP/Scanpix

Pärast esimest pandeemia järgset tantsutrenni tuleb tantsijatel kohe ja kiiresti lahkuda. Ei mingit jutuajamist riietusruumis või duši all käimist.

Tantsustuudio desinfitseeritakse päeva jooksul kolmel korral.

Kuigi tantsijad on trenni naasmise üle rõõmsad, on praegune trennikoormus märkimiväärselt väiksem tavapärasest. Kui varem harjutati kuus kuni seitse tundi päevas, siis praegu maksimaalselt kolm tundi. Ent tantsijad on rahul.

«Tantsimine on meie elu ja harjutamiseks toolist või kapist kinni hoidmine, nagu kaheksa nädalat tegema pidime, muutus üha keerulisemaks,» ütles Bouche, kes pakkus tantsijatele karantiini ajal videotunde.