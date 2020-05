Kreeka pikendab põgenikelaagrites liikumispiiranguid

Mujal riigis alustati mai alguses piirangute lõdvendamist, ent põgenikelaagrite piiranguid pikendati. Esmalt teatati piirangute pikendamisest 10. mail, mil piirnagute lõpptähtajaks seati 21. mai. Nüüd aga teatas Kreeka, et piiranguid pikendatakse uuesti ja vähemalt 7. juunini.

Kuigi Kreeka põgenikelaagrites on tuvastatud koroonaviirusesse nakatunuid, pole ükski migrant teadaolevalt COVID-19 tagajärjel surnud.

Kokku on viirus Kreekas nõudnud 168 inimelu, nakatunuid on tuvastatud 2853. Nakatunutest tosin on põgenikelaagrites elavad migrandid. Seejuures pole ühtegi nakatunut tuvastatud Egeuse mere saarte laagrites.