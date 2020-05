USA miljardäride varandus on pandeemia ajal jõudsalt kasvanud

Üle 600 Ameerika miljardäri on pandeemia kiuste aina rikkamaks saanud, kuna piirangute ajal on kerkinud tehnoloogiafirmade aktsiad, selgub kahe mõttekoja koostatud analüüsist.

Uuringu viisid läbi mõttekojad Americans for Tax Fairnessi ja Institute for Policy Studies' Program for Inequality, tuginedes Forbesi andmetele.