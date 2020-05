USA kehtestas Hiinale sanktsioonid seoses uiguuride kohtlemisega

«Kõnealused üheksa asutust on seotud inimõiguste rikkumiste ja teiste kuritarvitustega Uiguuri autonoomses piirkonnas, mille seas on uiguuride, kasahhide ja teiste moslemivähemuste liikmete suvalised kinnipidamised, kõrgtehnoloogiline jälgimine ja sunnitööle saatmine,» kirjutati avalduses.

Hiina on saatnud tuhandeid uiguure üle riigi tehastesse, kus nad on sunnitööd meenutavates tingimustes, teatas märtsikuises raportis Austraalia mõttekoda Australian Strategic Policy Institute (ASPI). Osas tehastest valmistatakse selliste rahvusvaheliste brändide nagu Apple ja Nike tooteid või nende detaile.

Hiina valitsus on korduvalt väitnud, et laagrid, kuhu uiguurid on koondatud, ei ole vangilaagrid. Ametnike väitel pakutakse nendes vabatahtlikku väljaõpet ning hiina keele ja ametioskuste omandamist.