Brasiilia ülemkohus avalikustas skandaalse video Bolsonaro ja kabineti arutelust

Videos kasutab president roppusi Brasiilia kuberneride suhtes, haridusminister kutsub vangistama ülekohtu kohtunikke ja keskkonnaminister ärgitab valitsust seadustama kaevandamist ja farmide rajamist Amazonase vihmametsas ajal, mil maailma tähelepanu on uue koroonaviiruse pandeemial.

Politsei on teadete järgi algatanud mitu juurdlust Bolsonaro ja tema siseringi suhtes, mis puudutavad ka süüdistusi, et tema poeg Carlos, Rio de Janeiro linnavolinik, juhtis valeuudiste kampaaniat oma isa toetuseks.

Ülemkohtu kohtunik algatas Moro süüdistuste järel juurdluse, kas Bolsonaro on tõkestanud õigusemõistmist või sooritanud teisi kuritegusid.

Bolsonaro on videos vihane, kuna ta ei saa piisavalt informatsiooni Brasiilia föderaalpolitseilt (PF).

«Ma ei saa niimoodi tööd teha. Seetõttu ma sekkun ja punkt. See ei ole ähvardus... see on tõde.»