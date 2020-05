Galerii ja video ⟩ Moskva pangakontorit õhkida ähvardanud mees võeti kinni

Mees oli sisenenud Alfa Banki kontorisse Zemljanoi Vali tänaval, kandes toidukulleri kotti. Ta ütles, et selles on pomm.

«Tundmatu vägivallatseja on võtnud pantvangi vähemalt viis inimest ning ähvardab hoone õhkulaskmisega,» teatas allikas. Mees nõuab suurt summat. «Ta on oma elus jõudnud kriisi ning nõuab Alfa-Bank kontorist suurt summa. Esialgsetel andmetel töötab ta kullerina toidufirmas,» selgitas allikas.

Venemaa kiirreageerijad on kohal. «Kiirreageerijad on hoone kõrval. Hakatakse läbirääkimisi pidama. Ta hoiab oma käes kotti, mille sisu on teadmata,» selgitas allikas, lisades, et kuna mees ähvardas hoonet õhku lasta, siis võib seal sees vabalt olla pomm.