New York Times pühendas esikülje viiruseohvritele

Nimed ja lühikirjeldused surmakuulutustest kogu riigis täitsid kuus veergu pealkirja all «USA surmad lähenevad 100 000-le, mõõtmatu kaotus». Alapealkiri lisas: «Nad ei olnud tühipaljad nimed loetelus. Nad olid meie.»

Johns Hopkinsi ülikooli arvepidamine näitab, et Ameerika Ühendriikides on COVID-19 tõttu surnud üle 97 000 inimese.

New York Timesi loovjuht Tom Bodkin ütles, et ei mäleta 40 ajalehes oldud aasta jooksul ühtegi piltideta esilehte, ehkki on olnud ka ainult graafikaga lehti.