Brasiilias suri ööpäevaga uue koroonaviiruse tõttu ligi tuhat inimest

Brasiilia on nakatunute arvult tõusnud USA järel teisele kohale. Sellest hoolimata on president Jair Bolsonaro vastu riigis karantiinimeetmete kehtestamisele, mis on toonud kaasa teravaid erimeelsusi terve rea osariikide kuberneridega, kes on rakendanud piiranguid oma piirkonnas.