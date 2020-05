Iraani võimud: reisilennuki allatulistamises on süüdi raketioperaator

Operaatorit süüdistatakse ka selles, et ta ei suhelnud juhtimiskeskusega ja tugines kaitseministeeriumi ebamäärasele teabele.

Sadeqi sõnul vastas kaitseminister brigaadikindral Amir Hatami teisipäeval nii tema varem parlamendis esitatud küsimusele. Sadeqi, kelle ametiaeg just lõppes, esitas oma ametliku arupärimise lennuki allatulistamise põhjuste kohta juba 23. aprillil.

Ministrid on kohustatud seesugustele arupärimistele kirjalikult või isiklikult vastama.

Iraani sõjaväeametnikud teatasid 4. aprillil, et Ukraina lennuki allatulistamisega seoses peeti kinni üks inimene, kes on juurdluse all.