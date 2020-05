Hongkongi viimase Briti kuberneri sõnul on Hiina Hongkongi reetnud

«Me näeme praegu uut Hiina diktatuuri,» ütles Chris Patten intervjuus väljaandele The Times of London. «Ma arvan, et Hiina reetis Hongkongi inimesed ja tõestas taas, et teda ei saa usaldada.»

Briti valitsus «peaks väljendama selgelt, et me näeme praegu ühisdeklaratsiooni täielikku reetmist», ütles Patten, viidates dokumendile, mille alusel andis ÜK Hongkongi Hiinale 1997. aastal üle «üks riik, kaks süsteemi» raamistiku alusel.

Kokkulepe tagab Hongkongile oma õigussüsteemi ja Lääneriikidele sarnased vabadused kuni 2047. aastani. Paljud kardavad aga nende vabaduste kadumist pärast eelmisel aastal korraldatud massimeeleavaldusi, mille hiinameelsed võimud alla surusid.

Eelmisel nädalal kritiseerisid Hongkongi demokraatiameelsed rahvaesindajad Hiina kavatsust jõustada territooriumil julgeolekuseadust, mida arutatakse reedel alanud Hiina rahvakongressil. Seadus keelab mässule õhutamist ja Hiina keskvõimu õõnestamist.

USA välisminister Mike Pompeo ütles, et tegemist «hingekellaga suurele autonoomiale», mida Peking on Hongkongile lubanud.

«Hiina petab, üritab asju enda kasuks väänata ja kui sa sellele osutad, siis nende »hundisõdalastest« diplomaadid üritavad kiusata ja survestada sind, kuni sa järele annad,» ütles Patten. «See peab lõppema, muidu maailm on oluliselt vähem ohutu ja liberaalne demokraatia lüüakse kõikuma üle ilma.»

ÜK peab tegema rohkem Hongkongi kaitsmise nimel Hiina eest, ütles endine ametnik.

«Suurbritannial on moraalne, majanduslik ja juriidiline kohustus Hongkongi eest seista,» ütles ta. «Tõeline oht on selles, et me jääme täiesti tegevusetuks. Meil on kohustused, sest me allkirjastasime leppe... Kui meil pole mingeid kohustusi Hongkongi inimeste ees ja nende eluviisi ees, kelle ees meil vastutus on?»