Esimene Iraani tankeritest jõudis Venezuela vetesse

Venezuela riigitelevisioon näitas sõjalaeva ja lennukit, mis valmistuvad vastu võtma tankerit niipea, kui see jõuab riigi eksklusiivsesse majandustsooni.

Iraanist suundus Venezuelasse viis tankerit kokku 1,5 miljoni barreli kütusega. Mõlemad riigid on USA sanktsioonide all.

Ajaleht Wall Street Journal teatas varem, et Ühendriigid kavatsevad blokeerida Iraani kütuse jõudmise Venezuelasse. Muu hulgas ei välistata sanktsioonide kehtestamist nende laevade meeskondade vastu ja tankerite aresti, kui need peaksid saabuma tankimiseks kolmandate riikide sadamaisse.

Kaugeimal olev alus Clavel on umbes kolme ja poole päevateekonna kaugusel.

«Iraan ja Venezuela on alati toetanud teineteist rasketel aegadel,» kirjutas Venezuela välisminister Jorge Arreaza Twitteris.

Seoses Ameerika ähvardustega hoiatas Venezuela suursaadik ÜRO-s Samuel Moncada, et sellised võimalikud Ühendriikide sammud on vastuolus rahvusvahelise õigusega. USA hinnangul on mõlemas riigis võimul repressiivsed režiimid.