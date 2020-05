Hiina välisminister: jõud USAs tahavad Hiinaga uut külma sõda

«Me oleme pannud tähele, et mõned poliitilised jõud USAs on võtnud Hiina-USA suhted pantvangi ja viivad meie kahte riiki uue külma sõja veerele,» ütles Wang Yi ajakirjanikele.

Minister ei täpsustanud, keda ta «jõudude» all silmas pidas, kuid USA president Donald Trump on avalikult kritiseerinud Hiina esialgset vastust pandeemiale, mis on maailmas nõudnud üle 330 000 inimelu.

«Selleks poliitiliseks viiruseks on iga võimaluse kasutamine, et Hiinat rünnata ja laimata. Mõned poliitikud eiravad täielikult elementaarseid fakte ja on loonud liiga palju valesid, mille sihtmärgiks on Hiina, ja haudunud liiga palju salaplaane.»