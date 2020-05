Kreeka lihtsustas reegleid Albaania hooajatöölistele

Farmi omaniku Panagiotis Gountise sõnul kulub tavaliselt selle töö tegemiseks 20 inimest. Koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangute tõttu on tal neid tänavu aga vaid kuus.

Põhja-Kreekas Imathia ja Pella puuviljapiirkondades läheb aastas vaja umbes 15 000 põllutöölist, teased umbes 500 puuviljakasvatajat esindav Antonis Markovitis. Välistööjõudu on vaja, sest vaid vähesed Kreeka tuhandetest töötutest tulevad puuviljapõllule.

Grupp peaminister Kyriakos Mitsotakise parteikaaslasi Uue Demokraatia erakonnast hoiatas aprillis, et tööjõupuud võib ohustada saagikoristust.

Hiljuti toodi sinna kaks bussitäit töötuid Kozanist, mis on üks Kreeka tõsiseima tööpuudusega kimpus piirkondi. Kuid põllumeeste sõnul peab kaks kolmandikku kreeklastest seda tööd liiga raskeks ja läheb varsti minema.

«Raske uskuda, et piirkonnas, kus tööpuudus on 20 protsenti, ei leia me töölisi,» tunnistas Markovitis.