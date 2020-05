Trumpi nõunik: näost näkku G7 tippkohtumine võiks tulla juunis

«Me sihime hetkel juuni lõpu poole,» ütles O'Brien ja lisas, et seni saadetud kutsetele on tulnud positiivne tagasiside.

O'Brieni sõnul tagaksid USA ametnikud, et kõiki testitakse ja keskkond, kuhu juhtivate tööstusriikide liidrid kogunevad on ohutu.

«Me oleme tipnemisele väga lähedal, kui me just ei olegi Washingtonis haripunktis,» ütles ta. «Kui olukord seda lubab, ja me arvame, et lubab, siis meile väga meeldiks näost näkku G7 kohtumine.»