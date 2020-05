LAV-i AngloGold Ashanti kullakaevandus pandi haiguspuhangu tõttu kinni

Kaevandusfirma teatel on alates esimese juhtumi tuvastamist läinud nädal viiruse suhtes kontrollitud 650 töötajat.

«Selle käigus ilmnes 164 positiivset juhtumit ja analüüsimisel on veel käputäis teste,» teatas AngloGold Ashanti ja lisas, et valdavalt olid haigusjuhud asüptomaatilised.

Mponengi kaevandus pandi ajutiselt kinni, et tuvastada nakatumiste päritolu ja et töökeskkonda puhastada, lisas firma.

Kaevandussektor on Lõuna-Aafrika raskustes majanduse oluline osa, moodustades kaheksa protsenti sisemajanduse koguproduktist. Samuti on see umbes poole miljoni töötajaga riigi suurim tööandja.