Kümme küsimust eestlasest euroametnikule: Malle Kuuler

6. Kuidas on koroonakriis teie töö- ja elukorraldust muutnud?

Juhtusin märtsi alguses Eestis olema, kui riigipiirid lukku pandi ja reisida ei olnud enam võimalik, nii jäin Eestisse ja igapäevaselt teen kodukontorist kaugtööd. Ja nagu juba eelmisele küsimusele vastates ka mainisin, pikkade videokoosolekute ajal heegeldan salaja laua all.

Muud suurt muutust ei olegi, lepin olukorraga, et hetkel on nii ja ei ole teisiti.

Ma olen juhindunud põhimõttest, et head kriisi ei saa raisku lasta. Pigem ootan põnevusega, mida ja kuidas muudetakse töö tegemisel ja elukorraldusel peale koroonakriisi, on aru saadud, et kõik inimesed ei pea kogu aeg kokku kogunema ühte suurde hoonesse või ruumi, et koosolekuid pidada ja otsuseid teha, saab ka teisiti. Aga kuidas täpsemalt? Uued ja alternatiivsed lahendused, mis on hetkel ajutiselt kasutusele võetud võivad tegelikult väga kasulikuks osutuda tulevikus.

Elame, paistab.

7. Mis on teie suurim avastus seoses koroonakriisis muutunud elukorraldusega?

Selgus, et mulle ikka üldse ei meeldi pikalt ekraani ees istuda, see väsitab, paneb pea valutama. Olen varem mõeldnud, et võtaks mõne videokoolituse, aga nüüd olen selle mõtte maha matnud ja ootan, millal avatakse koolitusvõimalused, et midagi uut ja põnevat õppida, aga mitte ekraani vahendusel.

Koroonakriisi alguses entusiastlikult arvasin, et külastan virtuaalselt ka põnevaid muuseumeid või näituseid, aga ei, oma silm on ikka kuningas, tahan kohapeal käia ja näha oma silmaga. Ekraani vahendusel tundub ikkagi mitte päris see...

Nii kui tööpäeva lõpetan torman toast välja, et kodulinnaga tutvuda ja jalutada, jalutada, jalutada. Liikumise vajadus on meeletu.

8. Mis on teie kõige suurem mure seoses koroonakriisiga?

Ema ja isa tervise hoidmine on mureallikaks olnud. Kõrvalt olen murelikult vaadanud ka oma 17-aastase poja kaugõpet.

Aga muidu ma muretsemise peale palju energiat ei raiska. Kui on miskit muuta vaja, siis muudan, kui muuta ei saa, mis ma ikka muretsen. Muretsemine on nagu kiiktooliga kiikumine, kuhugi ei jõua, tammud ikka ühe koha peal.

9. Nimetage kolm Eesti asja, millest te Brüsselis enim puudust tunneksite?

Praegu koroona ajal Brüsselis olles oleksin kõige rohkem puudust tundnud Eesti sõpradest, merest ja metsavaikusest.

10. Nimetage kolm Brüsseli asja, millest te Eestis elades enim puudust tunnete?

Paegu koroona ajal Eestis olles olen puudust tundund kell 7.00 hommikustest crossfit'i trennidest oma tiimiga, purjetamisest ja sinimerekarpidest.