Austraalias lähevad kooli Uus-Lõuna-Walesi ja Queenslandi õpilased

Uus-Lõuna-Walesi peaminister Gladys Berejiklian aga ütles, et esialgsed märgid viitavad sellele, et esmaspäeval koolist puuduvate laste arv on tavapärasest veidi kõrgem. See võib peegeldada sõnumit, et lapsed jäägu koju, kui nad ei tunne end hästi.