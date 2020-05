Skandaal Boris Johnsoni abi ümber paisub

«Kui jätate mulje, et »nende« jaoks on üks reegel ja »meie« jaoks teine, siis õõnestate saatuslikult tunnet, et »oleme selles kõiges koos«,» ütles teadusnõunik Stephen Reicher usutluses telekanalile ITV.

Johnson lausus pühapäeval üldsusele, et Cummings, kes sarnaselt peaministriga põdes samuti Covid-19, järgis isatundeid ja viis oma väikese poja vanavanemate juurde, kuna ta ise ja tema abikaasa olid haiged. «Usun, et ta talitas samamoodi, nagu oleks teinud iga lapsevanem,» ütles peaminister.

Võrguleht ConservativeHome on avaldanud kasvava nimekirja peaministri konservatiivse erakonna liikmetest, kes nõuavad avalikult Cummingsi tagandamist. Esmaspäeval oli nimekirjas 16 nime, mida on veel vähe, et heita väljakutse Johnsoni 80-kohalisele enamusele alamkojas. Kuid veebisait Politico märkis, et ainuüksi nimekirja avalikustamine on peaministri jaoks «halb märk».