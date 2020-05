Briti peaministri abi tõrjus survet tagasiastumiseks

«Ma ei arva, et minu jaoks kehtivad ühed ja kõigi inimeste jaoks teised reeglid,» lausus Cummings ajakirjanikele oma esimesel pressikonverentsil selles ametis. «Kõiki asjaolusid arvestades usun, et käitusin mõistlikult ja seaduslikult.»

Võrguleht ConservativeHome on avaldanud kasvava nimekirja peaministri konservatiivse erakonna liikmetest, kes nõuavad avalikult Cummingsi tagandamist. Esmaspäeval oli nimekirjas 16 nime, mida on veel vähe, et heita väljakutse Johnsoni 80-kohalisele enamusele alamkojas. Kuid veebisait Politico märkis, et ainuüksi nimekirja avalikustamine on peaministri jaoks «halb märk».