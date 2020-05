Läti on ministri sõnul piiranguist väljudes Eestist ettevaatlikum

Vinkele rääkis, et viirusekriisi lahendamisel tuleb arvestada ennekõike ekspertide soovitustega ja pärast seda saavad poliitikud otsuseid teha. Läti on tema hinnangul sellega hästi hakkama saanud.

«Selle üle ilma levinud kriisi põhjustas viirus, haigus. Siin ei saa olla midagi poliitilist. Olen veendunud, et viirusest tingitud kriisi lahendamisel tuleb eelkõige arvestada infektoloogide ja epidemioloogide hinnangute ja soovitustega. Ja alles pärast seda saavad poliitikud teha oma otsuseid. Lätis on see üsna hästi välja tulnud. Päris algul olid spetsialistide soovitused tagasihoidlikumad, kui poliitikute tahe korraldusi anda,» rääkis ta.

«Jah, meil on valitsuses üsna mitu kolleegi, kes esimeste ärevate uudiste peale teatasid, et paneme kõik lukku - piirid kinni, inimesed koju ja sõjavägi tänavaile -, kuid õnnestus veenda, et selline lähenemine Lätile ei sobi. Esiteks ei tea me, kui kaua kriis kestab. Ja kui hakata vähese nakatunute hulga puhul kasutama karme piiranguid, ei suuda me neid hoida, kui olukord vältab näiteks aasta. Inimesed pole nii äärmuslikeks kitsendusteks valmis,» lisas Vinkele.

Et Läti valitsus on kriisi algusest peale arvestanud spetsialistide arvamusega, tunnetab ka rahvas - uuringufirma SKDS küsitlused näitavad, et tervishoiueksperte usaldatakse poliitikuist märksa enam. Kui ikka peainfektoloog Uga Dumpis või haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse infektoloogiaosakonna juht Jurijs Perevošcikovs on öelnud, siis nii ka on.

«Tervikuna on Läti piirangud olnud Eesti või Leeduga võrreldes Balti riikidest kõige tagasihoidlikumad. Meie naabrid otsustasid piiri sulgeda, mitte Läti. Meie valik polnud panna piir kinni nagu tegid meie mõlemad naaberriigid,» ütles Vinkele.

Rahvas on suhtunud piiranguisse mõistvalt, näitavad küsitlused.

Euroopa Liidu riikide koostööd või õigemini selle puudumist kriisi algul kirjeldatakse Lätis kui kaost. Erandiks on Balti riigid.