Euroopa Liidu liikmesriigid otsivad tasapisi teed pandeemia tõttu kehtestatud piirangute kaotamiseks.

Leedu peaminister: karantiini võidakse pikendada juuni lõpuni

Leedus võidakse pikendada karantiini juuni lõpuni, ütles peaminister Saulius Skvernelis teisipäeval. «Praegu on ettepanek pikendada juuni lõpuni, kuid vaatame, mida otsustab valitsus,» sõnas peaminister ajakirjanikele.

Tema sõnul kavatseb valitsus kinnitada ka näitajad, mis määratlevad karantiini vajaduse.

Leedu peaminister Saulius Skvernelis. FOTO: LIIS TREIMANN

Samas teatas Skvernelis ettepanekust lubada alates juunist spordivõistlused vabas õhus ja lubada võistlustele ka pealtvaatajad.

«On ettepanek loobuda juuni algusest piirangutest, mis keelasid avalikes kohtades koguneda rohkem kui viiel inimesel. Muu hulgas tähendab see, et võib mängida tänavakorvpalli, jalgpalli ja muid «kontaktmänge»,» kirjutas valitsusjuht Facebookis.

«Spordiüritustele esitatakse samad nõuded kui teistelegi. Need võivad toimuda avatud ruumis, kuhu ei kogune üle 300 pealtvaataja ja osalise, pealtvaatajad peavad üksteisest vähemalt meetri kaugusele hoidma. Suletud ruumides ei tohi olla rohkem kui sada pealtvaatajat ja osalejat ning vahe nende vahel peab olema vähemalt kaks meetrit,» märkis ta.

Peaminister lubas, et kui koroonaviirusega seotud tervishoiuolud ei halvene, suurendatakse peatvaatajate hulka, vahendas BNS.

Samas teatas Skvernelis, et alates 1. juunist kavatsetakse täielikult avada Läti piir.

«Vaba liikumine, ei jää mingeid poste ega kontrolli,» kirjutas ta Facebookis.

Peaministri sõnul langetati otsus enne COVID-19 seonduvate küsimuste komitee istungit. Ta rõhutas, et otsuse langetab kolmapäeval valitsus.

15. maist avati piirid Eesti, Läti ja Leedu vahel nende riikide kodanikele, kuid säilis piirikontroll.

Läti ei soovitata lendude taastamist kuude Euroopa riiki

Läti ei soovitata lendude taasavamist kuude Euroopa riiki, kus koroonaviirusesse nakatumiste arv ületab viimase kahe nädala jooksul piiri 25 juhtumit 100 000 elaniku kohta, teatas eile riigi haiguste ennetuse ja kontrolli keskus.

Nendeks riikideks on Rootsi, kus on 74,7 haigestumist 100 000 elaniku kohta; Suurbritannia, kus vastav number on 65,9; Belgia, kus nakatumisjuhtumeid 100 000 elaniku kohta on 41,5; Iirimaa 40,6 juhtumiga, Portugal 31,4 nakatumisega ja Malta 25,6 haigestumisega 100 000 elaniku kohta.

Prantsusmaa leevendab piiripiiranguid

Prantsusmaa leevendab viiruse järjkjärgulise taandumise juures piiripiiranguid, lubades riiki võõrtöölisi ja perekülastajaid teistest Euroopa riikides, nõudes samal ajal karantiini jäämist Ühendkuningriigist ja Hispaaniast saabujatele, teatas AFP.

Alates esmaspäevast hakkas Prantsusmaa loobuma märtsis rakendatud piirikontrollist ning läheb valitsuse avalduse kohaselt üle kohapealsele kontrollile eri paikades.

Pariislased nädalavahetusel ilusat ilma nautimas. FOTO: HOUPLINE RENARD/SIPA/SCANPIX

Suurbritannia kaalub mittehädavajalike kaupluste avamist

Suurbritannia peaminister Boris Johnson ütles eile, et mittehädavajalikud kauplused võidakse riigis taasavada 15. juunil, kui koroonaviiruse levik püsib kontrolli all.

«15. juunil kavatseme lubada uuesti avada kõik mittehädavajalikud jaemüügiga tegelevad ettevõtted ehk alates kaubamajadest kuni väikeste sõltumatute poodideni,» ütles Johnson ajakirjanikele ja lisas, et kõik sõltub edusammudest, mida saavutatakse võitluse pandeemiaga.

Kõige värskemate andmete järgi on Suurbritannias koroonaviiruse tagajärjel surnud 36 914 inimest.

Pühapäeval teatas Johnson, et Inglismaal taasavatakse koolid osa õpilaste jaoks alates 1. juunist. Esmalt lastakse kontaktõppele tagasi ainult 4-5-aastased eelkooli, 5-6-aastased esimese klassi ja 10-11-aastased algkooli lõpuklassi õpilased.

Koolide taasavamine on vastuoluline, kuna Ühendkuningriigi koroonasurmade arv on Euroopa kõrgeim.

Õpetajate ametiühingud ärgitasid valitsust taasavamise plaani muutma, tuues põhjuseks mure tervise ja ohutuse pärast.

Mitu kohalikku omavalitsust on kontaktõppe jätkamise juba välistanud. Koolid jäävad suletuks ka Šotimaal, Walesis ja Põhja-Iirimaal.

Šotimaal naasetakse osaliselt kontaktõppele 11. augustist, samas kui Wales ei ole kuupäeva veel paika pannud. Põhja-Iirimaal lähevad õpilased kooli tagasi alles septembris.

Saksamaa liidumaad pole föderaalvalitsusega ühel meelel

Liidukantsler Angela Merkeli juhitud valitsus tahab jätta 1,5-meetrise sotsiaalse vahemaa hoidmise reegli ja teatud avalikes kohtades, näiteks kauplustes ja bussides, maski kandmise kohustuse jõusse vähemalt 5. juulini.

Saksamaa kaks idapoolset liidumaad Tüüring ja Saksimaa teatasid aga Berliini juhiseid trotsides piirangute lõpetamisest 6. juunil.

Saksa föderaalvalitsus ja liidumaad on eri meelt osa piirkondade juhtide plaani suhtes lõpetada koroonapandeemiaga seotud piirangud uutest nakkuskolletest hoolimata.

Saksamaal on uute nakatumiste arv tänu 10 nädala eest kehtestatud meetmetele pidevas languses, kuid üle riigi on tekkinud uusi nakkuskoldeid seoses tapamajade, restoranide, jumalateenistuste, hooldekodude ja põgenike varjupaikadega.

Tüüringi liidumaa juht Bodo Ramelow teatas laupäeval, et kavatseb kehtivad piirangud 6. juunil lõpetada ja tegelda uute nakkuskolletega lokaalselt. Naaberliidumaa Saksimaa teatas esmaspäeval samuti piirangute lõpetamisest 6. juunil, kui nakatumiste arv jääb madalaks.

Föderaal- ja liidumaade võimud leppisid mai algul kokku, et piirangud kehtestatakse uuesti, kui nädala jooksul on mõnes linnas või maakonnas rohkem kui 50 uut nakatumist 100 000 elaniku kohta. Saksa tervishoiuminister Jens Spahn hoiatas esmaspäeval, et võimud ei tohi tekitada muljet nagu oleks pandeemia möödas.

«Ühelt poolt näeme terveid piirkondi, kus ei ole päevade kaupa olnud ühtki uut nakatumist. Teiselt poolt aga uusi koldeid, kus nakkus levib kiiresti ja vaja on kohest sekkumist,» ütles Spahn ajalehele Bild.

Berliinis nõudsid meeleavaldajad esmaspäeval pubide ja baaride taasavamist. FOTO: snapshot-photography/M.Czapski via www.imago-images.de/Scanpix

Saksamaal on kinnitust leidnud üle 180 000 koroonaviirusse nakatumise, surnud on ligi 8300 inimest.

Saksa valitsus kavatseb tühistada 15. juunist 31 Euroopa riiki reisimise keelu juhul, kui koroonapandeemiaga seotud olukord seda võimaldab, edastas uudisteagentuur DPA.

Lisaks 26 Euroopa Liidu ja Schengeni piirkonna riigile lubatakse reisida Islandile, Norrasse, Šveitsi, Lichtensteini ja Suurbritanniasse.

Kreeka ettevõtted kahtlevad taasavamise mõttekuses

Kreeka avas esmaspäeval kohvikud ja restoranid, tehes seda plaanitust veidi varem, et püüda päästa lühikest turismihooaega, mis on riigi majandusele elutähtis.

Et sotsiaalse vahemaa reeglite järgimisel saavad ettevõtted töötada vaid poole mahuga ning lubatud on vaid välilauad, kahtlevad paljud omanikud taasavamise mõistlikkuses.

«Peame pidevalt kõike desinfitseerima. Peaksime palkama kellegi koristama ja kliente jälgima, kuid me ei suuda seda teha,» ütle AFP-le Ateena kohvikuomanik Vangelis Daskalopoulos.

«Ma ei tea, kuidas me hakkama saame,» ütles ta, lisades, et ühest küljest kardab ta viirust, kuid teisalt soovib oma äri käimas hoida.

Kohvikutes kehtib nõue, et istekohtade vahel on kohustuslik 70 sentimeetri kuni 1,7 meetri pikkune vahemaa ning ühes lauas tohib viibida kuni kuus klienti.

Ateenlased nautimas kohvikus vaadet Akropolile. FOTO: COSTAS BALTAS/REUTERS/SCANPIX

Hoolimata mõningatest Daskalopoulose laadsetest kõhklejatest, olid enamik kliente rõõmsad, et kohvikutes uuesti suhelda saab.

«Olen väga rõõmus, et sain isolatsiooni lõpetada ja jälle sõpradega suhelda,» ütles pensionär Giorgos Karavatsanis. «Kreekas on kohvikutel sotsiaalne mõõde, need on kohad, kus tuksub piirkonna süda.»

Kuid ennustatakse, et umbes kolm kümnest kohvikust ja restoranist jäävad suletuks, sest kardavad äri aeglustumist.

Esialgu pidi söögikohad avatama 1. juunil, kuid pandeemia aeglane levik Kreekas võimaldas kuupäeva ettepoole tuua. 11 miljoni elanikkonnaga riigis on seni registreeritud vähem kui 180 koroonasurma.

Kreeka on alates 4. maist järk-järgult, pärast märtsis kehtestatud liikumispiiranguid, avanud turismindusega seotud ettevõtteid, et hoiduda majanduslangusest, mis võib sel aastal ulatuda 13 protsendini SKTst.

Tasulised rannad avati 16. mail ning esmaspäevast avati ka saartevaheline laevaliiklus. Aasta läbi töötavad hotellid avatakse 1. juunil ning hooajaliselt avatud hotellid 15. juunil.

Ateenasse suunduvad lennud algavad uuesti 15. juunil ning teistele Kreeka kohalikele ja saartel asuvatele lennuväljadele 1. juulil.

Kuid Daskalopoulos kardab võimalikke saabuvate reisijatega kaasnevaid riske.

«Inimesed saabuvad riikidest, kus on kõrgem nakatunute arv kui Kreekas ja neid isegi ei kontrollita,» ütles ta.

ELi sõnul palutakse puhkajatel lennukites maske kanda, pidada kinni sotsiaalse vahemaa reeglitest rannas ning kasutada hotellide basseine vastavalt graafikule.

Kreeka soovis esialgu, et riiki saabuvad turistid edastaksid 72 tundi enne reisi viirusetesti, kuid Brüssel kortsutas sellise ettepaneku peale kulmu.

Nüüd ütles Ateena, et ei nõua turistidelt viiruseteste või karantiini, kuid viiruseteste tehakse valikuliselt, epidemioloogilistel eesmärkidel.

Hispaania välisminister: EL peab piiride avamise üle otsustama koos

Hispaania välisminister ütles, et Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid võtma ühise seisukoha piiride avamise suhtes taastamaks reisivabadus Schengeni tsoonis. Samuti peaksid nad otsustama, millised riigid Schengeni tsoonist väljaspool on reisimiseks ja sealt külaliste vastuvõtmiseks ohutud.

Välisminister Arancha González Laya ütles raadiojaamale Cadena SER, et otsused piiriülese reisimise kohta tuleks teha koos, isegi kui ELi liikmesriikides toimub liikumispiirangute leevendamine erinevatel kuupäevadel.

«Peame alustama tööd oma Euroopa partneritega, et võtta Euroopas tagasi liikumisvabadus,» ütles González Laya, lisades, et soovib, et Euroopa lepib kokku riikides, mida peetakse ohutuks.