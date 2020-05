Rootslased võivad jääda piiride avamisel ukse taha

Kopenhaagen ja Oslo on asunud piiranguid leevendama, avades koole, poode ja restorane. Tänu nendele piirangutele on õnnestunud viiruse levik kontrolli alla saada. Rootsi aga ei ole sarnaseid meetmeid kehtestanud, kirjutab Euractiv.

«Me loodame kontrollida võimalikke uusi laineid testimise, kontaktijälgimise ja isolatsiooni teel. See on meie lootus, kuniks meil on ravim või vaktsiin,» lausus Norra valitsuse epidemioloog Frode Forland väljaandele The Local Norway.