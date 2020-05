TASS: Venemaa alustas vargpommitaja prototüübi ehitamist

TASS märkis viitega kaitsetööstuse allikatele, et projekti eest vastutab riigiettevõte Objedinjonnaja Aviastroitelnaja Korporatsija (OAK).

Allika sõnul on vajalikud materjalid kohale toimetatud ning tööd on alustatud esialgse nimelühendiga PAK DA pommitaja kokpiti ehitusega.

Vargpommitajad on loodud eesmärgiga jääda nähtamatuks radaritele ning kanda samas suurt kogust relvastust.

Vene ametnikud on avaldanud vaid üksikuid detaile projekti kohta, ehkki mullu ütles asekaitseminister Aleksei Krivorutško, et projekti veab lennukitootja Tupolev, mis on osa OAK-ist.