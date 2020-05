ÜRO: koroonaviirus suurendab kuumalainega seotud terviseriske

Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon (WMO) kutsus valitsusi valmistuma inimeste heaolu eest seisma kuumalainete ajal, ilma et antaks tõuge uue koroonaviiruse levimisele.

Tulekul on «järjekordne rekordiline kuumahooaeg põhjapoolkeral», ütles WMO pressiesindaja Clare Nullis Kapp Genfist peetud veebipressikonverentsil.

«Hetkel kogeme üht kuumimat registreeritud aastat,» ütles Nullis Kapp. «COVID-19 võimendab terviseriske kuuma ilmaga paljudel inimestel ning see muudab ülesande olukorda hallata keerulisemaks.»

ÜRO alustas teisipäeval koostööd valitsusväliste organisatsioonidega, et kutsuda riike tegema senisest suuremaid ettevalmistusi inimeste tervise tagamisel kuumade ilmadega, hoides samal ajal kontrolli all ka pandeemiat.

Indiat on tabanud praegu ulatuslik kuumalaine, mille õhutemperatuur ulatub 47,5 soojakraadini, nagu mõõdeti loodeosariigi Rajasthani linnas Churus.

«Indias on praegu kuumalaine ja see leiab aset samal ajal mil India leevendab just karantiinipiirangute meetmeid,» sõnas Nullis Kapp.