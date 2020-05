Kadõrov ilmus pärast väidetavat koroonakahtlust välja

Neljapäeval teatati ka Venemaa riiklikes agentuurides, et Kadõrov toimetati Moskvasse haiglaravile. Tšetšeenia ametiisikud ei kinnitanud seda ega lükanud ka otseselt ümber.

43-aastane Tšetšeenia juht postitas teisipäeval Telegrami kontolt, et juhtis koroonaviirust puudutavat koosolekut, lisades, et olukord Tšetšeenia haiglates on «stabiilne».