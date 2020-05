Afganistan vabastas veel 900 Talibani liikmest vangi

Pühapäeval sõjategevusse tehtud pausist, millega tähistatakse moslemite paastukuu ramadaani lõpu püha Eid al-Fitrit, peeti valdavalt kogu riigis ka kinni.

Valitsus vastas varem Talibani relvarahu pakkumisele teatega vabastada kuni 2000 mässulist kinnipeetavat.

Esmaspäeval vabastasid võimud 100 inimest ning teisipäeval veel 900, teatas valitsus seni suurimast Talibani mässuliste samaaegsest vabastamisest.

«Võeti vastu otsus vabastada 900 vangi veel täna,» ütles riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja Javid Faisal uudisteagentuurile AFP.

Ta märkis samas, et vabastatavate vangide täpne arv võib erineda juriidiliste protseduuride tõttu.

Juba 19 aastat kestnud konfliktis alles teine relvarahu on toonud kaasa lootuse pikendatud vaherahuks, mis võiks sillutada tee kauaoodatud rahukõnelusteni Talibani ja Afganistani valitsuse vahel.

President Ashraf Ghani on öelnud, et tema valitsus on valmis alustama kõnelusi, mida peetakse asendamatuks verstapostiks sõja lõpetamise teel ses vaesunud riigis.

Ametnikud ütlesid teisipäeval, et relvarahust, mis on esimene Talibani algatatud relvarahu, on suuresti ka kinni peetud.

Seni ainus võrreldav paus vaenutegevusse tehti 2018. aasta Eidi ajal, mida nähti Ghanilt «õlipuuoksa ulatamise» katsena.

Vägivald Afganistanis kasvas pärast seda, kui Taliban allkirjastas veebruaris Washingtoniga lepingu, mille kohaselt taandub USA oma vägedega riigist järgmiseks aastaks.

Leppe kohaselt tuleb Afganistani võimudel vabastada ka kuni 5000 Talibani liikmest vangi ning mässulised vabastavad omakorda umbes tuhatkond julgeolekutöötajat.

Selle nädala vabakslaskmiste eel oli Kabul vabaduse andnud umbes tuhatkonnale talibist vangile, samas olid Talibani juhid andnud loa lasta vabaks umbes 300 Afganistani julgeolekujõudude liiget.

Relvarahu kiitnud USA välisminister Mike Pompeo on öelnud, et vabastatud Talibani võitlejad ei peaks naasma lahinguväljale.

Pompeo näeb vangide vahetuses esimest sammu, kuid ootab Talibanilt oma kohustuse järgimist mitte lubada vabastatud vangidel tagasi lahinguväljale pöörduda. Minister kutsus vaenupooli üles vältima vägivalla kasvu ka usupüha järel.