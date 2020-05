Defense News: USA suudaks korraldada tuumakatsetuse lühikese ajaga

Jutt käib tegelikest tuumakatsetustest, kuna alates 1992. aastast on Ühendriigid korraldanud üksnes simuleeritud või lõhkeaineta katseid tuumaarsenali seisundi kontrollimiseks. Selle eest vastutab riiklik tuumajulgeolekuamet (NNSA), mis on energiaministeeriumi poolautonoomne haru.

Walteri sõnul on tema aru saanud, et kui president tehnilistel või geopoliitilistel põhjustel tuumakatsetust nõuab, on võimalik viia mõne kuu jooksul läbi «piiratud diagnostikaga väga kiire katsetus».

«Ma arvan, et see juhtuks üsna kiiresti.»

Walteri sõnul on NNSA tema arvates valinud väja koha Nevadas, kus on võimalik tuumakatsetus korraldada.

Ka Hiina on CTBT allkirjastanud, aga mitte ratifitseerinud. Venemaa on seda teinud, aga USA kahtleb, kas Moskva ikka täidab lubadust tuumakatsetusi mitte läbi viia. Andmeid selle kohta ei ole.

Kaitsepoliitikauuringutega tegeleva Cato instituudi direktor Eric Gomez hoiatas, et USA tuumakatsetused võivad anda tagasilöögi, sest nii vabaneksid Hiina ja Venemaa survest, mis on neid seni avalikest testidest hoiduma sundinud.

USA tuumaarsenali järelevalve programm on tema sõnul märksa parem kui Hiina ja Venemaa omad, see võimaldab tegelikke katseid mitte läbi viies palju rohkem teada saada kui vastaste programmid.

Gomez tõstataks ka avalikkuse huvi küsimuse, öeldes, et Nevada ja Utah' osariigi elanikke tuumakatsetus ilmselt ei rõõmustaks, isegi kui see toimuks sügaval maa all. Liiatigi on katsetamine kulukas ning võib lüüa uppi praegu kongressis tuumaküsimuses valitseva üksmeele.