Prantsusmaa peatab Trumpi «imerohu» kasutamise koroonaraviks

Valitsuse otsus vastuolulise ja potentsiaalselt ohtliku ravimi kasutamine peatada järgnes kahe Prantsuse nõuandva ameti ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hoiatusele, et reumatoidartriidi ja luupuse vastu kasutatava hüdroksüklorokviini ohtlikkust on tõestanud mitu uuringut, vahendab AFP.

Koroonaviiruse pandeemiaga kaasnenud lootusetu olukord on viinud mõned arstid ravimi väljakirjutamiseni Covid-19 raviks, hoolimata sellest, et puuduvad uuringud, mis tõestavad selle efektiivsust uue koroonaviiruse vastu.

Nende seas oli ka Prantsuse nakkushaiguste spetsialist, kelle soovitused jõudsid president Trumpini. USA riigipea jahmatas eelmisel nädalal oma administratsiooni teatega, et kasutab hüdroksüklorokviini Covid-19 vastu ennetava meetmena.

Prantsusmaal kehtestatud uute reeglite alusel võib hüdroksüklorokviini kasutada ainult kliinilistes katsetes, millega hinnatakse selle tõhusust uue koroonaviiruse vastu. Seega pole selge, kas Prantsuse arst Didier Raoult tohib jätkata selle kasutamist oma Marseille` haiglas.

Raoult on juba lükanud tagasi eelmisel nädalal mainekas teadusajakirjas The Lancet avaldatud uuringu tulemused, kus leiti, et hüdroksüklorokviini või selle ühe komponendi klorokviini manustamine tõstis paljude patsientide puhul surma tõenäosust.

Hüdroksüklorokviini, mida kasutatakse ka malaaria raviks, müüakse Prantsusmaal Plaquenili nime all. Seda toodab Prantsuse farmaatsiahiid Sanofi, mis lubas pakkuda valitsusele miljoneid doose ravimit, kui uuringud tõestavad selle tõhusust Covid-19 ravil.

USA Toidu- ja Ravimiamet (FDA) väljastas aprillis hoiatuse hüdroksüklorokviini ja klorokviini kohta. Ravimeid oli juba varem koroonapatsientide ravis USAs laialdaselt kasutatud, kuigi puudus tõestus nende efektiivsuse kohta.