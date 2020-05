Euroopa Komisjon tegi ettepaneku ajaloo suurima taastusfondi loomiseks

Ülemaailmne koroonapuhang on viinud Euroopa Liidu majanduse kõigi aegade sügavaimasse madalseisu ja von der Leyeni ettepaneku eesmärk on aidata enim kannatada saanud riike.

Kui ettepanek läbi läheb, on see EL-i ajaloo suurim turgutuspakett ning toob kaasa üleeuroopalised maksud plastile, süsinikuheitele ja suurtele tehnoloogiaettevõtetele.

Covid-19 on nõudnud Euroopas rohkem kui 173 000 inimese elu ja majanduse seisma pannud. Viimastel nädalatel on ettevõtted tasapisi taas tegevust alustanud, aga liikmesriikide piirid on enamjaolt veel suletud, mis takistab nii reisimist kui ka kaubandust.