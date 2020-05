Tumedate pusade ja dressidega noored mehed moodustasid inimketi, mida mööda liiguvad mustad kotid poe laoruumist auto pagasiruumi. Need Valgevene vabatahtlikud on asunud andma oma panust, et hädavajalikud tarvikud jõuaksid haiglatesse, sest riigi võimud on pisendanud koroonaviiruse tõsidust.