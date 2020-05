ÜLEVAADE: mida arvavad Eesti eurosaadikud von der Leyeni ettepanekust?

Sven Mikser, SDE, S&D

Majanduskriisi leevendamiseks vältimatult vajalikud meetmed tuleb suures osas kinni maksta järgmisel põlvkonnal. Seetõttu on eriti oluline, et kriisipaketi täiendavad vahendid suunataks ka sellistesse valdkondadesse nagu keskkond, innovatsioon ja sotsiaalne turvatunne.

Mul on hea meel, et Ursula von der Leyen kinnitas oma kõnes, et see on ka tema prioriteet. Komisjoni ettepanekut täiendava 750 miljardilise paketi osas võib üldjoontes toetada, kuigi laenude ja toetuste vahekorra üle võib kindlasti vaielda. Kõige olulisem on, et EL vastab kriisile ja teeb seda ühiselt.

Samas tuleb meeles pidada, et isegi siis, kui EL panustab erinevate meetmetega kriisist välja tulemiseks ja majanduse elavdamiseks 2,4 triljonit eurot, jääb lõviosa ikkagi liikmesriikide endi kanda. Eestil tasuks kindlasti kuulda võtta Komisjoni presidendi üleskutset investeerida tulevikuvaldkondadesse ning kindlasti ei tohiks meie valitsus hoida kinni vanast ega karta julgeid otsuseid.

Urmas Paet, Reformierakond, Uuenev Euroopa

Euroopa Komisjoni ettepanek Euroopa majanduse taastumiskavaks on praegustes oludes ning kõiki riske arvesse võttes mõistlik.

750 miljardit eurot ei ole kavandatud mitte lihtsalt toetusteks ja aukude lappimiseks, vaid keskkonnasõbralikeks ja innovaatilisteks investeeringuteks, et ELi oleks ka pärast kriisi maailmas konkurentsivõimeline. Euroopa ühtne turg peab taastuma ning ka Euroopa neli suurt vabadust tuleb täielikult taastada.

Lisaks on väga oluline, et praeguse kriisi tekitatud vapustuse tulemusel ei tekiks ELi riikide suhetesse suuri pingeid ja vastuolusid. Näen, et see taastumiskava aitab ka neid leevendada ja ära hoida.

Seega tegemist on euroopaliku kavaga ning praeguses olukorras on see oluline lahendust, et tagada tugev Euroopa ka kriisijärgseteks aegadeks. Ja tugev Euroopa on Eesti otsestes elulistes huvides.

Riho Terras, Isamaa, Euroopa Rahvapartei

Komisjoni ettepanek peegeldab olude erakorralisust ning selle taga on näha tulevikkuvaatavat soovi hoida Euroopat koos. Ühine laenuvõtmine ei meeldi juba põhimõtteliselt, kuid peame vaatama ka EL-i kui ühte meie kahest julgeolekusambast.

Kui ettepanek saab heakskiidu, siis on tähtis range kontrolli kehtestamine rahakasutuse üle. See ei tohi minna võlakuristike lappimiseks ja arutute lubaduste täitmiseks.

Ettevaatlikuks teeb see, et paljude riikide eesotsas on sotsialistid ja populistid, kelle poliitiline DNA sunnib neid raha kulutama enne kui nad seda näinud on. Seda ei tohi juhtuda lasta!

Yana Toom, Keskerakond, Uuenev Euroopa

Lühidalt - olen kahe käega poolt, kuid mõistagi tuleb asjad selgeks läbi rääkida.

Pikemalt - vastab tõele, et üksinda mitte ükski liikmesriik edukat kriisist ei välju. Meie majanduse edu pant on ühisturg, ning kui me ei suuda mõelda suurelt, jääme kaotajaks - maailmas käib majandusjõu ümberjagamine.

Arvestades Eesti senist finatsdistsipliini saavad paketi tingimused meile olema päris soodsad. Nendele aga, kes nurisevad, et nüüd hakkab eestlane maksma kinni itaallaste võlad, tuletaks meelde, et ka kriisist räsitud Itaalia on netto-maksja, kusjuures nende panus on suurusest kolmas.