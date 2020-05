Löfven väljendas muret toetuste osakaalu pärast EL-i taastusfondis

Euroopa Komisjoni ettepanek näeb ette 500 miljonit eurot toetustena ja 250 miljonit eurot laenudena, et taastada Euroopa majandust, mis sai löögi koroonaviiruse pandeemiast.

«Taastusfondi, mis aitaks riikidel taas jalule tõusta, on tarvis,» sõnas Rootsi peaminister Stefan Löfven.

«Kuid on üllatav, et EL-i komisjon soovitab nüüd, et enam kui 5000 miljardit krooni (500 miljardit eurot) makstakse välja toetustena, mida ei pea tagasi maksma,» ütles Löfven avalduses AFP-le.