Itaalia andis juba teisele ministrile politseieskordi seoses pingetega

«Kahjuks teame, et verbaalse ja füüsilise vägivalla vahel on väike samm. Me hoiame jätkuvalt valvsust,» ütles keskkonnaminister Sergio Costa. «Äärmiselt murettekitav on see, et taoline viha ja ähvarduste õhkkond on tekkinud koolide, tervishoiuasutuste ja teiste tundlike ja tähtsate teemade ümber.»