USA: Hongkongis enam autonoomia ei kehti

«Ükski mõistlik isik ei saa sealset tegelikkust arvestades täna väita, et Hongkong on säilitanud Hiina suhtes kõrge autonoomia taseme,» lausus Pompeo mõni tund enne seda, kui Peking peaks jõustama Hongkongis uue vastuolulise julgeolekuseaduse.

Seetõttu ei pea Ühendriikide valitsus Hongkongi enam sõltumatuks Mandri-Hiinast, mis tähendab, et Washington võib hakata tühistama kaubandussoodustusi endisele Briti kolooniale, mis 23 aasta eest läks tagasi Hiina valitsemise alla.

Hetkel ei too Pompeo avaldus kaasa vahetuid muutusi kaubandusreeglitele, mille peavad otsustama president Donald Trump kooskõlas kongressiga.

Siiski annab USA valitsus avaldusega otsese hoiatuse Hiinale, et Hongkongi soodustused on löögi all.