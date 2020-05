Uuring: viiruskriis seab 86 miljonit last vaesusesse sattumise ohtu

ÜRO lastekaitseorganisatsiooni UNICEF ja rahvusvahelise abiühenduse Save the Children ühisest uuringust selgus, et vaesusest mõjutatud laste hulk maailmas ulatub aasta lõpuks 672 miljonini, mida on 15 protsendi võrra rohkem aasta varasemaga võrreldes.