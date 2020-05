Hiina parlament kiitis heaks Hongkongi autonoomia surmaotsuse

Enam kui 2800 delegaadist koosnev Hiina rahvakongress kiitis heaks eelnõu, mille eesmärk on keelustada teisitimõtlemist, eraldumist ja õõnestustegevust, aga samuti võidelda senisest jõulisemate vahenditega välismaise sekkumise ja terrorismi vastu.

Eelmisel nädalal esitatud eelnõu ettepaneku kohaselt lubab see Hiina julgeolekuametitel Hongkongis tegutseda.

Rahvuskongressi aseesimees Wang Chen lausus eelmisel nädalal, et kuna Hongkong on viivitanud oma julgeolekuseaduse vastu võtmisega, sundis see Hiina juhtkonda ise ohjad haarama.