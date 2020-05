Pakistanlane nõuab Indialt «spioontuvi» tagasi

India piirist vaid nelja kilomeetri kaugusel elav mees lausus, et lennutas tuvisid moslemite usupüha Eid al-Fitri puhul, vahendab BBC.

Politsei sõnul oli tuvi ühe jala küljes rõngas koodiga, mida korrakaitsjad üritavad nüüd dešifreerida. Pakistani külaelanik, kes väidab, et tuvi kuulub talle, ütles, et kood on lihtsalt tema telefoninumber.