Koroonajälgimise rakendus sai Prantsusmaal rohelise tule

Vabatahtlikuks kasutamiseks rakendus StopCovid on mõeldud jälgima kasutajaid, kes on kahe nädala jooksul viibinud koroonaviirusega nakatunud isikute läheduses. Kui nad ise nakatuvad, sisestavad nad andmed selle kohta rakendusse, mis võimaldab omakorda teisi hoiatada, kirjutab France 24.

Rakenduse vastased on väljendanud kartust, et tegu on esimese sammuga pideva internetijälgimise all ühiskonna suunas.