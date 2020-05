Horvaatia avas turismiks piirid 10 EL-i riigile, nende seas Eestile

Meede kehtib 10 riigile, mis on olnud viiruse leviku ohjeldamisel sama edukad nagu Horvaatia, ütles peaminister. Need on Austria, Eesti, Leedu, Läti, Poola, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari.

4,2 miljoni elanikuga Horvaatia on suutnud hoida koroonaviiruse puhangu suuresti kontrolli all. Nakatumisi on neljapäevase seisuga 2245 ja surnud on 102 inimest.