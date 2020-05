Punane Rist taotleb koroonapandeemiale reageerimiseks 3,2 miljardit

Punane Rist ütles, et organisatsioonil tuleb kiiresti laiendada reageerimist, et aidata maailma kõige haavatavamaid inimesi pandeemia ajal ning hiljem toime tulemisel pikaajalist sotsiaalsete ja majanduslike tagajärgedega.

Rahvusvaheline Punase Risti ja Punase Poolkuu Liikumine ütles, et pandeemia on suurendanud ebavõrdsust ühiskonnas, destabiliseerinud kogukondi ja pööranud ringi edusammud, mida viimase aastakümne jooksul on saavutatud.