ÜRO Julgeolekunõukogu arutab olukorda Hongkongis

Hiina tõrjus varem sel nädalal ametliku istungi viidates, et tegemist on riigi siseasjaga.

«USA lähenemine ÜRO Julgeolekunõukogu kokkukutsumisele ei ole põhjendatud, Hongkongi riikliku julgeoleku seadus on puhtalt Hiina siseasi ega ole kuidagi seotud Julgeolekunõukogu mandaadiga,» tsiteeris Hiina meedia neljapäeval avaldust. Teadaandes märgiti ühtlasi, et just USA on tegelikult maailma rahurikkuja.