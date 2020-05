Ühendriikides suri ööpäevaga koroonaviirusesse 1297 inimest

Riigis on pandeemia algusest viiruse läbi elu jätnud 101 573 ja nakatunud rohkem kui 1 720 613 inimest.

Ühendriikides on uue koroonaviiruse pandeemia ajal töö kaotanud umbes 41 miljonit inimest, eelmisel nädalal suurenes töötuhüvitiste taotlejate hulk 2,1 miljoni võrra.

Riigis oli töötuse määr aprillis 14,7 protsenti, mis on kõrgeim alates suurest depressioonist. Paljud majanduseksperdid ennustavad, et see kerkib mais 20 protsendini.