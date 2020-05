USA rahvuskaart kutsuti appi Minneapolise meeleavaldusi ohjeldama

Juhtum on tekitanud ulatusliku raevu, sest politsei vägivald afroameeriklaste vastu on Ühendriikides hell teema.

Nutitelefoniga filmitud videost nähtub, et kinnivõtmise ajal oli politseinik surunud üle viie minuti põlvega 46-aastase George Floydi kaelale, nii et too kuulutati hiljem surnuks. Ülejäänud intsidendis osalenud kolm politseinikku hoidsid ohvrit maas kinni.

«Su põlv on mu kaelal. Ma ei saa hingata... Ema. Ema,» ütles mees videos, kuni jäi vait ja liikumatuks. Hiljem toimetati ta haiglasse, kus ta kuulutati surnuks.

Ohvrit kahtlustati valeraha kasutamises.

Rahulikult alanud meeleavaldused muutusid kolmapäeval vägivaldseks. Protestijad kähmlesid politseiga ja rüüstasid poode. Korrakaitsjad kasutasid rahvahulga vaoshoidmiseks pisargaasi ja kummikuule. Rahutuste käigus sai surma üks inimene ja politsei on sellega seoses poeomanikust kahtlusaluse kinni pidanud.

«Me teame, et on palju viha. Me teame, et paljud inimesed on haiget saanud. Kuid me ei saa lubada, et inimesed kasutavad seda kuritegude sooritamiseks,» ütles St. Pauli politseiülem Todd Axtel.

«Me ei kavatse sallida hoonete mahapõletamist,» toonitas Axtel.

Minneapolise politseiülem Medaria Arradondo on korduvalt kutsunud protestijaid üles rahumeelseks jääma.

President Donald Trump nimetas Twitteris tehtud avalduses tapmist «kurvaks ja traagiliseks». Prokuratuur on saatnud juhtumit uurima Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI).

Ohvri õe sõnul oli tegemist mõrvaga ja ta nõuab vastava süüdistuse esitamist ka korrakaitsjatele.

Surma põhjustanud politseinik ja veel kolm kohalviibinud korrakaitsjat on vallandatud. Osariigi ametnikud kinnitavad, et juhtumi suhtes on algatud uurimine ja see on kuulutatud prioriteetseks.

Osariigi prokurör Erica MacDonald lausus, et President Trump ja justiitsminister William Barr jälgivad isiklikult juurdluse käiku.

Kuue aasta eest vallandas politseivägivald USA-s liikumise Black Lives Matter (eesti keeles Mustanahaliste Elud On Tähtsad). Viimastel aastatel on Ühendriikides aset leidnud mitmeid juhtumei, kus politseinik on tapnud küsitavatel põhjustel mustanahalise.

Need on toonud kaasa ka massilisi meelavaldusi, nagi 2014. aastal Missouri osariigis Fergusonis.