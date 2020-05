India möödus koroonasurmade arvult Hiinast

Logiseva tervishoiusüsteemiga India, kus asuvad mõned maailma kõige tihedamini asustatud linnad, on muutumas uueks haiguskoldeks. Viimastel päevadel on registreeritud nakkusjuhtumite rekordiline kasv.

Hiina, kus viirus mullu detsembris välja ilmus, ei teatanud reedel ainsastki COVID-19 seotud nakatunust ega surmast. Riigis on teadaolevalt uue koroonaviiruse tagajärjel surnud 4634 ja nakatunud 82 995 inimest.

Kuigi nakkusjuhtumite arv on Indias tõusuteel, on riik alustanud piirangute leevendamist, et kahandada nende ränka mõju majandusele ja vaeste elujärjele.