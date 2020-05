India koroonapatsiendid on sunnitud haiglavoodeid jagama

20 miljoni elanikuga Mumbais on pandeemia möllanud juba mitu nädalat, kuid uute juhtumite arv pole vähenenud. Linna niigi nõrk tervishoiusüsteem on The Guardiani teatel kokkukukkumise äärel, kuna avalikud haiglad olid ülerahvastatud juba enne koroonaviiruse tulekut. Arstide ja õdede massilise nakatumise tõttu on puudu ka tervishoiutöötajatest.

«Mumbai rahvaarvu ja rahvastikutiheduse tõttu on raske näha, kuidas me haripunkti ületame. Kõik eesliinitöötajad on väsinud, eriti seetõttu, et tervishoiutöötajatel on suur oht nakatuda,» rääkis lehele Mumbai Guru Nanaki haiglas töötav arst Manish Shetty.

Tema sõnul on intensiivraviosakondades voodikohtade puudus ja hoolimata planeerimisest on nakatunute arv tekitanud tõsise ülekoormuse.

Sioni haiglas salvestati mõni nädal tagasi videod, millel võis näha, kuidas Covid-19 patsiente raviti samas osakonnas, kus hoiti ka mustadesse kilekottidesse mässitud surnukehi. Põhjuseks ruumipuudus haigla surnukuuris.

52 667 nakatumise ja 1695 registreeritud surmajuhtumiga on Maharashtra osariigist ja selle pealinnast Mumbaist saanud koroonaviiruse epitsenter Indias. Seal on registreeritud peaaegu veerand kõigist India koroonasurmadest.

Arstide ja ametnike sõnul saabus viiruse haripunkt 6. mail, kuid seni pole olnud märgata nakatunute arvu vähenemist ja iga nädalaga on uute nakatumiste arv kahekordistunud.

Kuna riiklikes haiglates on voodikohad otsa saamas ja seetõttu on koroonaviiruse sümptomitega patsiendid ootele jäänud, teeb Mumbai jõupingutusi, et muuta staadionid ja kontorihooned raviasutusteks.

Linna äripiirkonnas püstitati Bandra Kurla kompleksi 1000 voodikohaga välihaigla, kus on võimalik pakkuda ka intensiivravi. Ühest staadionist saab aga 600-kohaline karantiini- ja erakorralise meditsiini keskus. Mumbai planetaariumisse tekitatakse 300-kohaline välihaigla ning Nehru teaduskeskusest saab slummides elavate inimeste karantiinikeskus. Erahaiglad on saanud võimudelt korralduse eraldada kümneid voodikohti koroonapatsientide raviks.

Mumbai linnavõimude esindaja Vijay Khabale ütles Guardianile, et viirusesse nakatunuid ei jäeta ravist ilma, väites, et probleemid on tekkinud erinevate asutuste kehva omavahelise koostöö tõttu. Tema sõnul saavad kõik uued rajatised nädala jooksul valmis. Khabale hinnangul oodatakse, et uute nakatumiste arv stabiliseerub mõne päeva jooksul. «Meil on see kontrolli all,» väitis ta.

Siiski kardavad mitmed arstid, et hullem on veel ees. Indias kehtestati 24. märtsil range karantiin, kuid sellest on olnud abi vaid viiruse leviku aeglustamisel, mitte nakatumiste arvu vähendamisel.

Igapäevaste uute nakatumiste arvult on India maailmas 4. kohal ja kuna nädala lõpus ootab ees karantiinireeglite leevendamine, kardetakse nakatunute arvu kiiret kasvu, millega haiglad toime ei tuleks. Seni on Indias teatatud 158 000 nakatumist.

Olukorra muudab veelgi raskemaks see, et juunis algav vihmaperiood toob tavaliselt kaasa erinevad haigused nagu dengue palaviku, malaaria ja leptospiroosi. Need haigused panevad haiglad niigi igal aastal surve alla, eelmisel aastal tuvastati dengue palavik 67 000 inimesel, kuigi haigete tegelikku arvu hinnatakse oluliselt kõrgemaks.

India õdede assotsiatsiooni juhtiv inimõiguslane Abraham Mathai ütles Guardianile, et surnud on kümned erinevate haiguste all kannatavad inimesed, kes on koroonaviiruse tõttu ravist ilma jäänud. Mõnedes Mumbai haiglates on antud korraldus vastu võtta vaid Covid-19 patsiente. Möödunud nädalal suri näiteks 15-aastane Pawan Maddibona, kes vajas dialüüsravi, kuid kes saadeti tagasi kuuest erinevast haiglast.